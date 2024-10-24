Апелляционная инстанция оставила без изменений приговор 43-летнему жителю Краснодарского края Виталию Тулинцеву, который в июле этого года на трассе в Волгоградской области спровоцировал смертельное ДТП, сообщает V102.RU со ссылкой на старшего помощника прокурора области Оксану Черединину.

Суровикинский районный суд 31 июля 2024 года приговорил Тулинцева к 5 годам в колонии-поселении с лишением на 3 года права управления транспортными средствами. Также в пользу потерпевших с него взыскано 4 миллиона рублей компенсации морального вреда. Тулинцев вину не признал.





- Не согласившись с приговором суда первой инстанции, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке, просил отменить и направить дело на новое рассмотрение. Прокуратура настаивала на законности и справедливости постановленного по делу судебного акта. Волгоградский областной суд разделил мнение прокуратуры, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, - сообщила Черединина.

Тулинцев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следствием и судом установлено, что смертельное ДТП спровоцировал небезопасный обгон, который совершал мужчина за рулем Range Rover. Тулинцев двигался со стороны Ростова-на-Дону.





20 мая текущего года на 147-м км федеральной трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск» в Суровикинском районе в нарушении правил дорожного движения он решил совершить обгон двух транспортных средств и выехал на встречную полосу. Когда водитель внедорожника понял, что не располагает достаточным расстоянием для завершения маневра, он вернулся на ранее занимаемую полосу движения, допустив столкновение с автомобилем «КАМАЗ». От удара с грузовиком Range Rover вынесло на встречную полосу, где произошло поочередное столкновение с Volvo и Hyundai Elantra. На месте ДТП погибли два человека – 59- летний водитель и 48-летняя пассажирка автомобиля Hyundai Elantra, который вылетел на обочину.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: прокуратуры Волгоградской области