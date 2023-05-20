На трассе под Волгоградом в ДТП погибли водитель «Hyundai Elantra» с пассажиркой

Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Происшествия 20.05.2023 19:35
0
20.05.2023 19:35
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
Правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая унесла жизни двоих человек. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла сегодня, 20 мая около 13-00 ч. на 147 км. трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский», где столкнулись «Range Rover» и «Hyundai Elantra».
От удара «Hyundai Elantra» вылетел на обочину. В результате ДТП водитель иномарки и пассажирка скончались на месте. Водитель внедорожника доставлен в больницу с травмами.На месте работают экипажи областной госавтоинспекции и следственная группа.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
52-летнего волгоградца в белых шлепанцах ищут с 11 мая20.05.2023 20:40
Происшествия 20.05.2023 20:40
В Волгограде 14-летняя девочка получила травмы в маршрутке20.05.2023 09:46
Происшествия 20.05.2023 09:46
«Стоим 30 минут»: в Волгограде спецсостав сбил насмерть пожилого мужчину19.05.2023 20:07
Происшествия 19.05.2023 20:07
В волгоградской больнице скончался водитель сгоревшего после ДТП ВАЗа19.05.2023 11:03
Происшествия 19.05.2023 11:03
«Один обгорел почти полностью»: под Волгоградом ВАЗ с тремя пассажирами слетел с дороги и загорелся19.05.2023 10:02
Происшествия 19.05.2023 10:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчину18.05.2023 19:21
Происшествия 18.05.2023 19:21
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожает18.05.2023 18:48
Происшествия 18.05.2023 18:48
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержан18.05.2023 18:22
Происшествия 18.05.2023 18:22
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в Волгограде18.05.2023 13:32
Происшествия 18.05.2023 13:32
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»18.05.2023 12:14
Происшествия 18.05.2023 12:14
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видео18.05.2023 11:01
Происшествия 18.05.2023 11:01
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видео18.05.2023 10:28
Происшествия 18.05.2023 10:28
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоск18.05.2023 09:37
Происшествия 18.05.2023 09:37
В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадали18.05.2023 08:57
Происшествия 18.05.2023 08:57
В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина18.05.2023 08:20
Происшествия 18.05.2023 08:20