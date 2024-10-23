В Волгограде взяточники фиктивно поставили на учет 2000 мигрантов: суд огласил приговор





Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор директору экзаменационного центра, его подчиненной и двоим местным жителям за возмездную помощь мигрантам. Один из осужденных за четыре года – с 2017-го по 2021 год – фиктивно поставил на миграционный учет около 2 тысяч иностранных граждан, передает V102.RU со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов.

Как ранее сообщалось информагентством, 62-летний директор экзаменационного центра и его 46-летняя подчиненная-экзаменатор с 12 февраля по 27 мая 2021 года за деньги помогли двум иностранцам в успешной сдаче экзаменов по русскому языку, а также истории и основ российского законодательства. Еще двое их сообщников - 55-летний мужчина и его 58-летняя знакомая - занимались фиктивной постановкой на миграционный учет иностранных граждан. В общей сложности фиктивно зарегистрировали волгоградцы более двух тысяч мигрантов.

– Приговором суда директор экзаменационного центра признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 4 года в колонии общего режима, экзаменатор признана виновной с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 2 года в колонии общего режима. Их соучастники признаны виновными с назначением наказания по 4 года лишения свободы каждому в колонии общего режима, – сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Экзаменатор признала вину полностью, остальные осужденные вину в совершении преступлений не признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.