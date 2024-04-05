В Волгограде перед судом предстанет 52-летняя методист учебного центра, которая помогала гражданам Таджикистана успешно сдавать экзамен по русскому языку, что давало им право на получение в России трудового патента, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обвиняется по ч.ч. 1, 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы. Вину обвиняемая не признает.

Установлено, что женщина обходила закон по договоренности со своим знакомым. Она с апреля по июль, как считает следствие, помогала мигрантам с Узбекистана и Таджикистана успешно сдавать экзамен по русскому языку. Так, с февраля 2021 года по июнь 2022-го она лично помогла пятерым гражданам Узбекистана, что дало им право остаться в России.

Ранее был осужден сообщник женщины. Его приговорили к 2 годам лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области