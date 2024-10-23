Расследования

«Пытался замести следы»: в Волгограде обвиняемый в злоупотреблениях подполковник ФСИН готовится к суду

Расследования 23.10.2024 17:25
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23.10.2024 17:25


Замначальник регионального филиала ФКУ «ГЦИТОиС ФСИН России» Михаил Терентьев, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, готовится предстать перед судом, передает V102.RU.

- В настоящее время расследование завершено. Фигурант закончил знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится к направлению в суд, - сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Напомним, Терентьева заключили под стражу 19 сентября текущего года. Подполковника ФСИН обвиняют в том, что в начале апреля он освободил двоих подчиненных от работы и отправил их красить моторный катер, который формально принадлежал его родственнику, а в действительности находился в полном его распоряжении. На протяжении месяца работники выполняли просьбу заместителя начальника ФКУ, при этом продолжая получать заработную плату из бюджета. По указанию замдиректора, в табель учета рабочего времени вносились ложные сведения о том, что якобы работники несут службу на своих рабочих местах.

Подполковника обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по материалам отдела собственной безопасности УФСИН России по Волгоградской области, а также областного УФСБ России.

Терентьев пытался избавиться от катера, когда узнал, что в отношении него проводятся оперативные мероприятия и следственные действия. Судно было выставное на продажу на сайте бесплатных объявлений. Однако замести следы подполковнику не удалось - на маломерное судно, стоимостью 4 миллиона рублей, по инициативе следователей наложен арест. 

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

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