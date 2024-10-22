Здравоохранение

Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской области

Здравоохранение 22.10.2024 14:13
0
22.10.2024 14:13


В Волгоградской области наблюдается снижение количества заболевших ОРВИ и COVID-19. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдалась на 42-й календарной неделе. В частности, число случаев острыми респираторными инфекциями снизилось на 2%. Еще более заметно уменьшилось количество заболевших COVID-19 – аж на 26%. 

Случаев гриппа в регионе пока не фиксируется. Отправляют на больничный или справки волгоградцев вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус), а также «Омикрон».

Ранее сообщалось, что Волгоград выбыл из топ-20 городов, где по данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, регистрируется высокая заболеваемость сезонными инфекциями. В списке неблагополучных российских городов по этом показателю Волгоград держался не одну неделю. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здравоохранение
21.10.2024 19:32
Здравоохранение 21.10.2024 19:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.10.2024 08:15
Здравоохранение 15.10.2024 08:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.10.2024 21:07
Здравоохранение 04.10.2024 21:07
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.10.2024 20:33
Здравоохранение 02.10.2024 20:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.09.2024 12:53
Здравоохранение 26.09.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.09.2024 11:15
Здравоохранение 24.09.2024 11:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 19:19
Здравоохранение 23.09.2024 19:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.09.2024 06:46
Здравоохранение 23.09.2024 06:46
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.09.2024 11:48
Здравоохранение 18.09.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.09.2024 10:53
Здравоохранение 17.09.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.09.2024 18:04
Здравоохранение 15.09.2024 18:04
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2024 16:00
Здравоохранение 10.09.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
10.09.2024 09:54
Здравоохранение 10.09.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
09.09.2024 12:58
Здравоохранение 09.09.2024 12:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.09.2024 11:26
Здравоохранение 04.09.2024 11:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:40
Госдума подняла МРОТ до 22440 рублей с 2025 годаСмотреть фотографии
16:36
Еще одного иностранца-уклониста выгнали из региона и РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
16:15
Почти 30 лет на троих получили юнцы, зверски избившие таксиста в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:59
Губернатор Бочаров передал Золотые Звезды Героя РФ семьям участников СВОСмотреть фотографии
15:43
Чиновники прокомментировали инцидент из-за хиджаба в школе ВолгоградаСмотреть фотографии
14:42
В Дубовской школе-интернате появилась современная бытовая техникаСмотреть фотографии
14:32
Волгоградцы встали на сторону учителя в конфликте со школьницей из-за хиджабаСмотреть фотографии
14:13
Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:54
Путин наградил волгоградку Наталию Буткову Орденом Дружбы за серебро ПаралимпиадыСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области частник «прихватил» 8 га леса с землями колхозаСмотреть фотографии
13:03
В Новоаннинском простятся с 9-летней девочкой, сбитой Toyota Land CruiserСмотреть фотографии
12:54
Бочаров посвятил стратегическую сессию возможностям АПКСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом временно закроют ж/д переезд на станции ФилоновоСмотреть фотографии
12:32
Следком поставил точку в уголовном деле владельца клуба «Воинград-2»Смотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области суд поставил зэка на костылиСмотреть фотографии
12:10
Волгоградский оператор питания организовал мероприятия для укрепления семейных ценностейСмотреть фотографии
11:49
Злой рок? Краснослободск остался без воды из-за поломки двух насосных станцийСмотреть фотографии
11:36
Предложившего прикрыть «Родину-мать» блогера Ахияретдинова приговорили к принудительным работамСмотреть фотографии
11:23
Из здания колледжа «Газпрома» в Волгограде эвакуировали студентовСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде задержали троицу серийных воров из СамарыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Коммунальные службы Волгограда к зиме запаслись песком с сольюСмотреть фотографии
10:55
Остановки и тротуары под запретом: в Волгограде все электросамокаты загонят на спецстоянкиСмотреть фотографии
10:27
Силовики раскрыли преступную схему кражи дизтоплива на ПривЖД в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:07
«Спартак» противоречиво провел третий тур в московском бассейнеСмотреть фотографии
09:58
В Волгоградской области пострадали водитель и подросток в опрокинувшемся RenaultСмотреть фотографии
09:55
Под Волгоградом вторые сутки разыскивают 76-летнюю пенсионеркуСмотреть фотографии
09:52
Полюбивший Волгоград британский журналист Филлипс получил временное убежище в РФСмотреть фотографииCмотреть видео
08:35
Волгоградка Антонова выиграла бронзу на чемпионате России по дзюдоСмотреть фотографии
08:20
Погоня со стрельбой за пьяным водителем под Волгоградом попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
«Придут сумасшедшие счета»: в Котово семья с четырьмя детьми выживает без отопленияСмотреть фотографии
 