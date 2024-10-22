Заболеваемость COVID-19 резко упала в Волгоградской области

В Волгоградской области наблюдается снижение количества заболевших ОРВИ и COVID-19. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора, такая тенденция наблюдалась на 42-й календарной неделе. В частности, число случаев острыми респираторными инфекциями снизилось на 2%. Еще более заметно уменьшилось количество заболевших COVID-19 – аж на 26%.

Случаев гриппа в регионе пока не фиксируется. Отправляют на больничный или справки волгоградцев вирусы не гриппозной этиологии (риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус), а также «Омикрон».

Ранее сообщалось, что Волгоград выбыл из топ-20 городов, где по данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, регистрируется высокая заболеваемость сезонными инфекциями. В списке неблагополучных российских городов по этом показателю Волгоград держался не одну неделю.