Общество

Волгоград выбыл из топ-20 простуженных городов России

Общество 16.10.2024 20:43
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16.10.2024 20:43


Волгоград по итогам прошедшей недели выбыл из числа городов России с высокой заболеваемостью сезонными вирусными инфекциями. По данным НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева, сообщает ИА «Высота 102»,  эпидемиологический порог наконец снизился в городе-герое. 

Ранее сообщалось, что в Волгограде на протяжении нескольких недель сохранялось превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 20%. Однако же, в период с 7 по 13 октября ситуация в городе начала улучшаться. Согласно последним исследованиям, в списке неблагополучных городов России наиболее сложная обстановка сохраняется в  Брянске, Владивостоке, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Кирове, Мурманске, Новосибирске, Оренбурге, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Симферополе, Ставрополе, Сыктывкаре, Томске, Улан-Удэ, Уфе и Чите.

В целом в России специалисты замечают позитивную динамику. 

– На 41 неделе уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился, по сравнению с предыдущей неделей, и, составив 71,4 на 10 000 населения, был выше базовой линии (70,0) на 2,0% и выше еженедельного эпидемического порога на 2,0%, – сообщают в НИИ им. Смородинцева.  

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