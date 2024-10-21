Волгоградские врачи собрали раздробленный таз попавшей в ДТП женщины

Жительницу Волгоградской области поставили на ноги врачи больницы №25. Как рассказали V102.RU в облздраве, женщина поступила в отделение сочетанной травмы медучреждений с переломом таза со смещением. После травмы, полученной в ДТП летом 2024 года, она в течение месяца проходила консервативное лечение в своём родном городе - находилась на системе демпферного скелетного вытяжения.
Все это время Наталье тяжело было двигаться, она испытывала сильные боли, да и эмоциональное состояние ее оставляло желать лучшего.
Травматологи отделения сочетанной травмы больницы №25 выполнили сложную операцию с выполнением остеозинтеза с титановой пластиной и винтами костей таза.
- Операция была непростая, долгая, но мы справились. Осложнялось все многооскольчатостью перелома, травматичностью доступа, сложностью анатомии таза. Чтобы собрать осколки кости, нужно было очень аккуратно обходить важнейшие сосуды, нервы, находящиеся в тазу. Усугублялось это и тем, что прошло уже много времени после травмы,-
рассказывает Данил Попов, заведующий отделением сочетанной травмы ГУЗ «ГКБСМП 25».
К счастью, все закончилось хорошо. Наталья научилась заново ходить после полутора месяцев неподвижности и ее уже выписали.
Сейчас девушка проходит восстановление и поддерживает связь с врачами отделения, которым она выразила огромную благодарность за их профессионализм.
Фото облздрава: Наталья, заведующий отделением сочетанной травмы Данила Попов, оперирующие пациентку врачи травматологи-ортопеды: Владислав Гнибедов, Надир Рашидов, медсестра Дарья, санитарка Раиса.