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Регион Туристический

Дубовка Волгоградской области вошла в тройку популярных туров у россиян

Регион Туристический 17.08.2026 08:26
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17.08.2026 08:26


Резкий рост бронирований отелей и апартаментов в Дубовке Волгоградской области на осень зафиксирован в этом году. По данным сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, по этому направлению отмечается всплеск бронирования жилья на 150%.

Город Дубовка находится на втором месте предпочтений у россиян этой осенью. Возглавляет рейтинг Тверь, где рост бронирований составил 167% по сравнению с осенью прошлого года. После Дубовки на третьем месте Листвянка в Иркутской области, где отмечается 100% увеличение пика спроса на аренду отелей и апартаментов. 

Так, в Дубовке три ночи, по данным сервиса, в среднем обойдется туристу в 3462 рубля, тогда как в Твери и Листвянке 3089 рублей и 5288 рублей соответственно.

Напомним, что о главных достопримечательностях Дубовки информагентство подробно рассказывало в тематическом обзоре.

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