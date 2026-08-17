Пенсии волгоградцев увеличат автоматически в трех случаях

Соцфонд России подробно разъяснил, в каких случаях жители могут рассчитывать на автоматическое увеличение страховой пенсии по старости и инвалидности с 1 сентября.

В первую очередь, по данным СФР, на это могут рассчитывать граждане, которые прекращают свою трудовую деятельность.

Еще одна категория граждан – это те жители, которые работали в районах Крайнего Севера или регионах, приравненных к ним. На таких территориях нужно отработать не менее 15 и 20 лет соответственно, чтобы иметь повышенную пенсию.

Также пенсии автоматически вырастут у жителей при достижении 80-летнего возраста или получении инвалидности I группы.