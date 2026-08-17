Волгоградцам сообщили, когда нужно менять деньги

Замен купюр в России производится в том случае, если деньги повреждены или имеют определённые дефекты. При этом не всегда нужно бежать в банк, чтобы обменять испорченные купюры на новые, утверждает портал Объясняем.рф.

Под обязательную замену попадают деньги, которые оказались залиты чернилами или краской, имеют другие загрязнения, а также разорваны или склеены из фрагментов. Обменять такую купюру можно в любом банке.

Однако если серийный номер не читается, а купюра сильно повреждена или вызывает подозрения, то банк может направить ее на экспертизу, по результатам которой будут принято решение об обмене.

Менять деньги не стоит, если купюра только слегка надорвана, потерта или имеет небольшие загрязнения. Главное, чтобы читались серийные номера, номинал, было видно изображение и водяные знаки.