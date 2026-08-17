В Волгоградской области ряд работодателей испытывают трудности по поиску сотрудников на определенные вакансии из-за скудности выбора. Аналитики hh.ru выяснили, по каким профессиям количество предложений на региональном рынке труда значительно превышает число соискателей.

По итогам июля в Волгоградской области самыми дефицитными стали врачи и операторы производственной линии. На такие вакансии приходит только 1-2 резюме от соискателей. Врачам предлагают до 222 тысяч рублей, а операторам – до 140 тысяч.

Немногим больше – до трех резюме – поступает на вакансии токаря, кладовщик, повара, пекаря или кондитера, администратора торгового зала и магазина, продавца-консультанта и продавца-кассира. Отметим, что, к примеру, медианная предлагаемая зарплата в торговой сфере зафиксирована на уровне 49 900 рублей.

Примерно на этом же уровне откликаются на предложения работодателей автослесари-автомеханики, слесари-сантехники, электромонтажники и машинисты, а также фармацевты-провизоры – до четырех резюме на одну вакансию.

Самая большая медианная предлагаемая зарплата из перечисленных профессий у машинистов – 200 тысяч рублей.

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