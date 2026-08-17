Силы ПВО подавили воздушную атаку ВСУ в Волгоградской области

Смертоносные дроны уничтожены этой ночью в Волгоградской области силами ПВО. Об этом сообщило Минобороны России.

Всего под атаку ВСУ попали 9 регионов, где было перехвачено и сбито 205 украинских БПЛА самолетного типа. Помимо Волгоградской области вражеские аппараты уничтожены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области в ночь с 16 на 17 августа объявлялась беспилотная опасность, которая действовала более 7 часов. На 2,5 часа в Волгограде был закрыт аэропорт.