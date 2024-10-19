



Долгожданную домашнюю победу одержал сегодня, 19 октября, «Ротор» в матче с «КАМАЗом» из Набережных Челнов со счетом 1:0 в 15-ом туре Первой лиги. Это первая виктория на своем стадионе за два последних месяца, сообщает V102.RU. Радость вместе с волгоградскими футболистами разделили почти 11 тысяч зрителей, которые, несмотря на ненастную погоду, пришли поддержать команду.

Именно розыгрыш стандарта на 87-й минуте оказался ключевым эпизодом всего матча. Владислав Тюрин навесил в штрафную, где верховую борьбу выиграл Илья Кухарчук, сразу переправивший мяч на Дмитрия Лаврищева. Нападающий, только недавно вернувшийся в строй после тяжелой травмы, мастерски забил важнейший гол. «Ротор» повел в счете к огромному ликованию родных трибун. В итоге сине-голубые дисциплинированно отыграли концовку в обороне и удержали трудовую победу — 1:0.







Долгожданный гол праздновали бурно и всей командой. На обнимашки с партнерами со своей половины поля примчался Никита Чагров, пока болельщики прыгали и плакали от счастья. В клубе заявили, что после гола Лаврищева на стадионе лег интернет. Вполне возможно, учитывая радостный рев, который стоял над ареной.



Сегодняшний выигрыш, оказавшийся первым на волгоградском стадионе с 16 августа, позволил «Ротору заработать 22 очка и подняться на седьмое место в турнирной таблице. В следующем туре сине-голубые на выезде сыграют с «Уфой» 27 октября в 13-00 ч.

В стартовом составе хозяев вышел бывший футболист «КАМАЗа» Дамир Таликин, заменивший по сравнению с прошлой игрой с хабаровским СКА (1:1) нападающего Михаила Агеева. Именно Таликин был самым активным игроком в первом тайме, ведь у него имелась дополнительная мотивация огорчить бывший клуб. Сине-голубые владели территориальным преимуществом, и к перерыву нанесли девять ударов, всего три из которых пришлись в створ. Самый опасный момент был у Владислава Тюрина на 41-й минуте. Полузащитник ворвался в штрафную и нанес мощный «выстрел» по воротам, но, к разочарованию волгоградской публики, спас гостей от пропущенного гола голкипер Илья Купцов. Гости в первой половине играли от обороны и не потревожили вратаря хозяев Никиту Чагрова ударами. Команды голами не отметились к перерыву — 0:0.После возвращения на поле «Ротор» продолжил искать возможности вскрыть оборону соперника. При этом и «КАМАЗ» совсем не забывал про действия на чужой половине. На 64-й минуте гости убежали в быструю контратаку, по итогам которой Дмитрий Стародуб нанес опасный удар, с которым справился Чагров. Однако на добивании первым оказался футболист клуба из Татарстана Роман Защепкин, пытавшийся переправить мяч в ворота головой - игровой снаряд улетел на сетку ворот сверху. Немного не хватило везения полузащитнику челнинцев, чтобы вывести свою команду вперед.Наставник волгоградцев Денис Бояринцев сделал двойную замену. Вместо Михаила Мальцева и Дамира Таликина в игру вступили Даниил Камлашев и Илья Кухарчук. Именно Илья через несколько минут соорудил очередной опасный момент, пробив с дальней дистанции. Купцов снова оказался на месте, в падении совершив эффектный сейв, Ближе к окончанию основного времени «Ротор» все больше усиливал давление. На 77-й минуте Владислава Морозова заменил Дмитрий Лаврищев.Чуть позже Евгений Болотов вышел на выгодную позицию и нанес плотный удар. В очередной раз Купцов показал класс, но при этом вратарь отбил мяч в поле, где за игровой снаряд боролись сразу несколько футболистов обеих команд. Расторопнее всех оказался защитник «КАМАЗа» Валерий Почивалин, отправивший мяч на угловой.