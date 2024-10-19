Спорт

«Ротор» примет «КАМАЗ» на «Волгоград Арене» 19 октября

Спорт 19.10.2024 12:51
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19.10.2024 12:51


«Ротор» сегодня, 19 октября, в 15-ом туре Первой лиги на «Волгоград Арене» примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Начало матча в 17-00 ч., сообщает V102.RU.

Сине-голубые располагаются в верхней части турнирной таблицы — на восьмом месте с 19-ю набранными очками. При этом плотность такова, что между седьмой и 12-ой позицией разница всего три балла. «Ротор» в нынешнем сезоне одержал четыре победы, но только одна из них была добыта на «Волгоград Арене» - 16 августа в родных стенах хозяева обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 2:0. Два месяца без викторий на своем поле волгоградских болельщиков не может не разочаровывать. В прошлом туре подопечные Дениса Бояринцева не смогли одолеть хабаровский СКА, сыграв с дальневосточниками вничью — 1:1. 

«КАМАЗ» уже четвертый сезон подряд выступает в Первой лиге. В прошлом розыгрыше чемпионата коллектив из Набережных Челнов занял 12-ое место, что можно считать успешным результатом, учитывая скромные финансовые возможности клуба. В нынешнем турнире «КАМАЗ» идет на 13-ой строчке с 16-ю очками, выиграв четыре матча, четырежды сыграв вничью и потерпев шесть поражений. В 14-ом туре «автозаводцы» под руководством главного тренера Ильдара Ахметзянова на выезде разошлись миром с песчанокопской «Чайкой» — 0:0.

Отметим, что Денис Бояринцев в 2020 году работал в «КАМАЗе» в тренерском штабе волгоградского специалиста Михаила Белова. А игрок челнинцев Валерий Почивалин в том же году являлся футболистом «Ротора», но за волгоградцев не сыграл ни одной встречи.

В 15-30 ч. на территории «Волгоград Арены» перед поединком «Ротора» с «КАМАЗом» состоится автограф-сессия легендарного нападающего «Ротора» Александра Зернова, проведшего за клуб 194 матча и забившего 36 голов в общей сложности.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com 

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