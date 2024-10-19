В Новоаннинске кроссовер сбил 9-летнюю девочку

В городе Новоаннинске Волгоградской области водитель Toyota Land Cruiser сбил 9-летнего ребенка. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне вечером напротив дома № 80 по переулку Казачий.
Установлено, что девочка в момент наезда шла по краю проезжей части в попутном направлении автомобилю.
- В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в больницу. Возбуждено уголовное дело, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области