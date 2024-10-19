Происшествия

У ТРК В Волгограде иномарка вылетела на недостроенную линию СТ после ДТП с «Ладой»

Происшествия 19.10.2024 08:15
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19.10.2024 08:15


В Центральном районе Волгограда произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей KIA и «Лада Веста». Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла накануне вечером на проспекте Ленина напротив ТРК «Европа Сити Молл». 



Последствия столкновения запечатлели и выложили в местные телеграм-каналы очевидцы. На кадрах видно, что после сильного удара с «Ладой» черная иномарка вылетела с дороги и оказалась на недостроенных путях. Оба автомобиля сильно покорежило. 

По словам очевидцев, пострадал лишь водитель «Весты», водитель и пассажир KIA остались целыми и невредимыми. 

Информация уточняется в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Видео: ДТП и ЧП Волгоград / t.me

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