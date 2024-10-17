В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтом





В Ворошиловском районе Волгограда прохожие обнаружили "парящее" место на асфальте по адресу Дубовская, 16. Как рассказали V102.RU горожане, утром 17 октября на дорожном покрытии появилась трещина, из которой пошел пар. При этом трещина постепенно становилась шире, пока не превратилась в небольшой провал.

Обеспокоенные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы. После этого опасное место огородили для ограничения движения на данном участке.

В «Концессиях теплоснабжения» информагентству пояснили, что направили бригаду для осмотра состояния сетей и устранения технологического нарушения.

Фото и видео Антона Смирнова