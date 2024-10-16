Расследования

В Волгограде окровавленный труп участника СВО нашли в лифте высотки

Расследования 16.10.2024 13:20
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16.10.2024 13:20


Оперативниками ГУ МВД России по Волгоградской области накануне, 15 октября, был задержан подозреваемый в убийстве житель дома по ул. Маршала Воронова в Волгограде. По данным регионального СУ СК России, задержанный по горячим следам убийца уже сознался в совершенном преступлении – с ним проводятся сейчас оперативно-следственные действия. Меж тем, ИА «Высота 102» стали известны подробности о личностях убийцы и его жертвы.  

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что об убийстве в правоохранительные органы сообщили жильцы многоквартирного дома в Советском районе. Окровавленный труп убитого волгоградцы обнаружили в лифте и сразу же вызвали полицию. Учинившего расправу преступника искать не пришлось – на лестничной площадке от одной из квартир к лифту и обратно тянулись кровавые следы босых ног. 

По версии следствия, собравшись накануне за общим столом мужчины в какой-то момент поспорили между собой. В итоге хозяин квартиры схватил металлический табурет и стал им лупить по голове своего оппонента. Бил в остервенении до тех пор, пока жертва не стал подавать признаков жизни. Оставлять труп в квартире хозяин не стал и просто отволок его в лифт, где и бросил. 


Как стало известно информагентству, кровавая бойня произошла в высотном доме №14  на ул. Маршала Воронова. 

– Страха и ужаса натерпелись люди, которые вызвали лифт, а когда он открылся, увидели там труп с размозженной головой. Это все произошло во втором подъезде, – сообщил источник информагентства. – На место приезжала скорая помощь. Но спасать там, конечно, было по сути некого.  

Убитым, сообщает «Высота 102», оказался участник специальной военной операции – 48-летний Сергей Г. По имеющимся сведениям, он служил в штурмовом отряде, о чем открыто рассказывал на своей странице в социальной сети. На многочисленных фотографиях, в частности, убитый накануне мужчина запечатлен вместе с сослуживцами. Есть фото наградных часов, ордена Мужества и удостоверения ветерана боевых действий. 


Задержанный и уже сознавшийся в преступлении – 31-летний Александр Б. – также, по данным информагентства, успел побывать в зоне спецоперации.

Оба мужчины до своего участия в СВО, согласно информации, размещенной  в открытом доступе, имели серьезные проблемы с законом. Убитый ранее и сам был осужден в Волгограде по ст. 105 УК РФ (убийство) и отбывал наказание. Подозреваемый в убийстве имеет три судимости – за кражу, разбой и дебош в общественном месте. 

Так, например, задержанный за убийство Александр Б. начал чудить лет с 20-ти. В 2016 году он предстал перед Ворошиловским судом Волгограда за кражу мобильного телефона. Однако, тогда суд счел, что он подлежит перевоспитанию и приговорил его к условному сроку. В 2020 году волгоградца судили вновь – по ст. 20.1 ч.1 КоАП РФ в Краснооктябрьском районе. Не понес волгоградец ощутимого наказания и в случае с разбоем. 

В настоящее время следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения задержанному за убийство. 

Фото: соцсети 

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