Расследования

В Волгограде оперативники вышли на убийцу по его кровавым следам

Расследования 16.10.2024 10:58
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16.10.2024 10:58


В Волгограде жильцы многоквартирного дома на ул. Маршала Воронова обнаружили в лифте труп мужчины с размозженной головой. Как рассказали ИА «Высота 102» в СУ СК России по Волгоградской области, подозреваемого в убийстве искать долго не пришлось – оперативники обнаружили его в одной из квартир в том же подъезде, к которой вели кровавые следы убийцы. 

– По данным следствия, 15 октября  подозреваемый  в одной из квартир  распивал спиртные напитки в компании своей супруги и приятеля. В какой-то момент на фоне алкогольного опьянения между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил металлический табурет и нанес им множественные удары по голове и телу гостя, – сообщила информагентству официальный представитель следственного управления Наталия Рудник. –  Когда гость перестал подавать признаки жизни, фигурант решил избавиться от тела и перетащил его в лифт, после чего отправился домой и лег спать. 

Обнаружив страшную находку в лифте дома, соседи незамедлительно вызвали скорую и полицейских. Однако первые уже не могли спасти жизнь потерпевшего.  

В настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, – сообщает Наталия Рудник. 

Следственным отделом по Советскому району СУ СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.


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