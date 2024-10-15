



Дзержинским районным судом Волгограда рассматривается уголовное дело в отношении двух 18-летних местных жителей и их 19-летнего сообщника, которые обвиняются в разбойном нападении на мужчину. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областной прокуратуры, молодчикам грозит от 9 до 13 лет лишения свободы.





Как ранее сообщалось информагентством, инцидент произошел 30 ноября прошлого года на улице Нарвской. Тогда трое молодых людей напали со спины на мужчину и отобрали у него деньги и пакет с едой. Момент происшествия зафиксировала камера видеонаблюдения.

Установлено, что преступление было совершено поздней ночью около дома №8, когда таксист, припарковав автомобиль, возвращался после работы домой.

– Подбежав, злоумышленники начали избивать мужчину, нанося удары ногами по голове и туловищу потерпевшего. После того как пострадавший перестал оказывать сопротивление, фигуранты уголовного дела похитили у него из карманов деньги в сумме 7800 рублей, а также имевшиеся в пакете продукты питания, – рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

После совершенного нападения молодые люди скрылись с места преступления. Мужчине удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков.

Свою вину подсудимые не признают.

– С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности виновных государственный обвинитель просил суд назначить 18-летнему фигуранту наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (на момент совершения преступления не достиг совершеннолетия). Подсудимым в возрасте 18-ти и 19-ти лет прокурор предложил назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – добавили в прокуратуре.

Следующее судебное заседание состоится 21 октября.