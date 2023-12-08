«Потратил на проезд»: трое парней в Волгограде избили прохожего ради еды и денег





В Волгограде установили троих парней, которые 30 ноября напали на припозднившегося прохожего на улице Нарвская в Дзержинском районе, избили его и отобрали у него деньги и пакет с продуктами. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области, момент нападения на мужчину попал на камеру видеонаблюдения.



На кадрах видно, как двое парней подкрадываются к одинокому прохожему, а потом нападают на него и начинают бить, в том числе и ногами, когда мужчина уже лежал на земле. Третий участник предпочитал наблюдать за происходящим со стороны.

44-летний мужчина в результате избиения получил травмы и был госпитализирован.

Уличными грабителями оказались двое 18-летних местных жителей, а также 17-летний юноша, которые сознались в содеянном. Один из них на допросе заявил, что похищенные деньги потратил на проезд.

Следователями отдела полиции №3 УМВД России по городу Волгограду в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области