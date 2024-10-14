Волгоградская пенсионерка отсудила у дроппера из Кемерово 260 тыс. рублей





Прокуратура Волгоградской области встала на защиту 67-летней пенсионерки из Волжского, которая перевела мошенникам 240 тысяч рублей на «безопасный счет». Как сообщает V102.RU, суд обязал безосновательно обогатившегося дроппера вернуть деньги с процентами.

Установлено, что волгоградке поступил звонок от якобы сотрудников правоохранительных органов, которые уговорили женщину перевести на неизвестный счет крупную сумму. После того, как она перекинула деньги, мошенники перестали выходить на связь.

При этом похищенные средства пришли на счет 19-летнего жителя Кемеровской области, который за вознаграждение предоставил свои реквизиты мошенникам.

- Решением Беловского городского суда Кемеровской области исковые требования прокуратуры удовлетворены, с ответчика взыскана сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере свыше 260 тыс. рублей. По мере вступления судебного акта в законную силу прокуратурой будет проконтролировано его исполнение, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как не стать дроппером, ранее мы подробно рассказали в нашем раннем материале.