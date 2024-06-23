Все чаще волгоградцам предлагают быстро, а, главное, легко заработать в интернете. На первый взгляд предложения кажутся весьма безобидными – помочь с выводом денег на другой счет или передать незнакомцам недавно оформленную банковскую карту. Но, соглашаясь на подобные операции, горожане втягиваются в мошеннические схемы и рискуют нажить себе немало неприятностей. Как не попасть на уловки аферистов и не превратиться в дроппера, расскажем в материале ИА «Высота102».

Для начала разберемся, за что же мошенники предлагают своему «компаньону» быстрые деньги. Дроппер – помощник финансовых аферистов - получает процент за перевод денег на указанный счет, снятие наличных, либо за оформление карты, которая после попадет в руки мошенников.

- Иногда дропперами становятся по незнанию. Люди не понимают, что аферисты используют их карты для вывода похищенных денег, - рассказывает начальник отдела безопасности волгоградского отделения Банка России Сергей Пименов. – Но независимо от того, сознательно ли человек участвует в мошеннических схемах или попадает в них обманным путем, он становится участником преступной схемы и несет за это ответственность.

Кто становится дроппером?

Чаще всего на предложения из разряда «ничего не делай и получай деньги» клюют молодые волгоградцы. По данным прошлогоднего исследования, среднестатистический дроппер – мужчина до 30 лет, активно пользующийся социальными сетями, не имеющий проблем с законом и пока не запятнавший свою банковскую репутацию.

- В последнее время в выводе украденных денег соглашаются участвовать даже подростки – по действующему законодательству, оформить карту гражданин может уже с 14 лет, - отмечает Сергей Пименов. – В 2021 году мы отправили в банки информационное письмо, рекомендовав коллегам оформлять карты подросткам до 18 лет только с письменного согласия их законных представителей. Также мы советовали предусмотреть возможность предоставления родителям или опекунам несовершеннолетних информации об открытии ими счетов.

Как и где их ищут?

«Капканы» для своих помощников мошенники расставляют в Интернете. На связь с пользователями аферисты могут выйти как через социальные сети, так и через мессенджеры. «Золотые горы» волгоградцам также сулят в письмах, поступающих на электронную почту.

- Злоумышленники не интересуются ни образованием своего собеседника, ни его навыками. Главное и, пожалуй, единственное условие для начала работы – наличие банковской карты, - объясняет эксперт по безопасности. – Какие признаки указывают на то, что вас пытаются втянуть в мошенническую схему? Во-первых, вам предлагают оформить банковскую карту и кому-то ее передать. Также должно насторожить предложение о переводе денег от незнакомца для их обналичивания. Аферисты могут навязать и другой вариант - забрать наличные, положить их на свой счет, а после перевести третьему лицу или предоставить неизвестным доступ к уже существующим картам.





Какие «легенды» рассказывают будущим компаньонам мошенников?

Чего-чего, а фантазии профессиональным мошенникам уж точно не занимать. Для набора «сотрудников» они рассказывают о выполнении некоего «плана по продажам», предлагая людям оформить любую карту и передать ее за три тысячи рублей. Следом в ход идут универсальные правила сетевого маркетинга – приведи друга с новой картой и получи еще две тысячи.

- Школьникам или студентам могут предложить и другой вариант. Например, стать администратором лотереи и якобы отправить выигрыш победителям. На самом же деле их карта будет использоваться для выводы похищенных денег, - отмечает Сергей Пименов. – Иногда соучастником преступления поневоле могут стать и добросовестные горожане. В этом случае на их счет отправляют деньги, а после звонят и сообщают о якобы закравшейся ошибке. Получателя взывают к состраданию и просят перевести средства на другой счет. В этом случае волгоградцам необходимо связаться со своим банком и рассказать им об ошибочном переводе.

Какую ответственность несут дропперы?

Волгоградцам, поддавшимся на уговоры мошенников, новая работа кажется весьма безобидной. На деле же все оказывается совсем иначе.

В сентябре прошлого года в стране разработали законопроект, предполагающий изменения в Уголовном и Уголовно- процессуальном кодексах РФ. В Уголовный кодекс, в частности, предлагается добавить статью 187. 1 «Передача, приобретение, использование электронного средства платежа и предоставление к нему доступа». Она устанавливает ответственность за подобные действия, совершенные из корыстной заинтересованности.

В судебном порядке с дроппера также могут взыскать всю сумму, украденную у доверившихся обманщиков горожан.

Как вычисляют охотников за легким заработком?

Каждый день в базу данных Банка России стекает вся информация о подозрительных операциях. Сотни тысяч внесённых туда реквизитов позволяют сотрудникам вычислить дропперов и оперативно заблокировать их карты.

- Средний срок «жизни» дропперских карт составляет от двух до 15 дней в зависимости от банка, который выявляет и блокирует их, - комментирует эксперт по безопасности. - В базе регулятора содержатся сотни тысяч реквизитов мошенников. При этом утверждать, что в России насчитывается именно столько дропперов, было бы неправильно. Во-первых, у аферистов может быть несколько счетов, через которые выводятся похищенные деньги. Во-вторых, информация о дропперском счете появляется в базе, когда пострадавший обратился с заявлением о хищении денег, банк проверил информацию и направил ее нам. Увы, но далеко не все обманутые граждане пишут это самое заявление, в том числе в полиции.

Этим летом банки выйдут на новый уровень противостояния с дропперами. С 25 июля организации обяжут блокировать доступ к их счетам, если информация о мошенничестве поступит в базу Банка России от полицейских.

- Информация направляется всем кредитным организациям, поэтому дистанционные операции по счетам дроппера приостановят во всех банках. Он сможет распорядиться деньгами на счете, только лично посетив банковское отделение. Естественно, что мошенник на такой шаг не пойдет. При этом человек, который неосмотрительно передал свои карты третьим лицам, уже не сможет пользоваться всеми преимуществами оплаты банковской картой и онлайн-переводов, - отмечают в волгоградском отделении Банк России.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива V102.RU