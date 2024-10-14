Спорт

«Динамо-Синара» 14 октября сыграет на выезде со «Звездой» в Суперлиге

Спорт 14.10.2024 06:50
0
14.10.2024 06:50


 
Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 октября, в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги на выезде сыграют со звенигородской «Звездой». Начало поединка в 19-00 ч. Прямая трансляция матча будет организована на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
 
В данный момент ближайшие соперники являются соседями по турнирной таблице. Бело-голубые, находясь на восьмом месте, после шести проведенных встреч имеют одну победу, два ничейных исхода, три поражения и четыре очка в активе. В прошлой игре, которая оказалась первой на новой «Динамо Арене», 3 октября волгоградки уступили со счетом 20:27 одному из главных претендентов на медали чемпионата — «Астраханочке». Лучшим бомбардиром в составе хозяек в тот вечер стала Анастасия Шкитина, забросившая семь мячей.
 
К слову, одна из ключевых исполнительниц «Синары» в нынешнем сезоне получила заслуженный и долгожданный вызов на ближайший сбор национальной команды России, который пройдет с 20 по 27 октября в Новогорске. В сборную также поедут Екатерина Долматова и капитан «Динамо» Софья Васильева. Но до этого волгоградским гандболисткам предстоит провести еще два матча. После сегодняшнего выездного противостояния команда Евгения Дмитриева 18 октября в 18-30 ч. на «Динамо Арене» примет действующего чемпиона России — столичный ЦСКА.
 
«Звезда» неудачно начала нынешний чемпионат. Подмосковный коллектив в шести матчах выиграл всего лишь однажды и уступил пять раз. Звенигородский клуб заработал к данному отрезку два очка и идет на девятой позиции.  Как раз перед матчем с «Динамо-Синарой» «Звезда» лишилась главного тренера. Михаил Серёгин покинул свой пост 12 октября. Временно исполнять обязанности наставника будет специалист по работе с вратарями Светлана Андрюшина  Не исключено, что перемены на тренерском мостике встряхнут звенигородских спортсменок и придадут новых эмоций в игре с бело-голубыми. Но у волгоградской команды есть все шансы сегодня одержать вторую викторию в чемпионате в битве с равным соперником. Очевидно, что болельщики «Синары» заждались победных результатов.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.10.2024 05:21
Спорт 14.10.2024 05:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 19:58
Спорт 13.10.2024 19:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 16:45
Спорт 13.10.2024 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 12:53
Спорт 13.10.2024 12:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.10.2024 09:40
Спорт 13.10.2024 09:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.10.2024 19:49
Спорт 12.10.2024 19:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 20:45
Спорт 11.10.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 19:25
Спорт 11.10.2024 19:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 14:12
Спорт 11.10.2024 14:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.10.2024 08:37
Спорт 11.10.2024 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2024 21:25
Спорт 10.10.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.10.2024 07:58
Спорт 10.10.2024 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2024 11:42
Спорт 08.10.2024 11:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 22:25
Спорт 07.10.2024 22:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2024 19:30
Спорт 07.10.2024 19:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:11
Вновь раньше срока: мэрия Волгограда пообещала начать отопительный сезон с 17 октябряСмотреть фотографии
09:47
Сибиряки стали в 2 раза чаще отдыхать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
В Волжском 87-летняя пенсионерка сгорела заживо в своей квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
09:22
Водитель иномарки погиб, опрокинувшись в кювет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:14
Выехавший на «встречку» грузовик заблокировал движение на Волжской ГЭССмотреть фотографии
08:11
Для отвода глаз? В Котово на криминальной дороге произошли новые разрушенияСмотреть фотографии
06:50
«Динамо-Синара» 14 октября сыграет на выезде со «Звездой» в СуперлигеСмотреть фотографии
05:31
«Скоро не проедем»: в Волгограде горы веток перегородили дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
05:21
«Парни, вы сами не хотите забивать?» Денис Бояринцев объяснился за ничью с хабаровским СКАСмотреть фотографии
21:32
Под Волгоградом школьника подозревают в случайном поджоге соседского домаСмотреть фотографии
20:55
Бастрыкин поручил разобраться в избиении участника СВО в Волжском бородачамиСмотреть фотографии
19:58
Главное - не проиграть? Матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска» закончился ничьей – 1:1Смотреть фотографии
19:42
На станции «Заканальная» в Волгограде нашли тело мужчиныСмотреть фотографии
19:08
На конных скачках под Волгоградом наездника выбросило с «качалки»Смотреть фотографии
18:18
В Волгоградской области с 14 октября зарядят дождиСмотреть фотографии
17:33
Куда в Волгограде отнести старые вещи: публикуем список адресовСмотреть фотографии
16:45
Волгоградские ватерполистки неудачно стартовали в чемпионате РоссииСмотреть фотографии
16:10
«Люди сидят на полу»: пассажиры поезда Волгоград-Арчеда пожаловались на давкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Под Волгоградом из-за пьяного водителя пострадал 9-летнийСмотреть фотографии
15:24
Вальдшнепа с ЧМТ спасают в птичьем приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
14:37
В Калаче 18-летний водитель спровоцировал ДТП с пострадавшимСмотреть фотографии
14:08
Под Волгоградом спасатели поставили на колеса перевернувшуюся ГАЗельСмотреть фотографии
13:33
«Приготовить можно все. Был бы спрос»: в Волгоградской области придумали меню с рыбными пельменями и котлетами из верблюжатиныСмотреть фотографии
12:53
Волгоградские волейболистки одержали первую победу в новом сезонеСмотреть фотографии
12:20
Волгоградские огнеборцы в четвертый раз покорили «Высоту 102»Смотреть фотографии
11:48
«Дали 100 граммов гречки и сосиску»: волгоградцы рассказали про мучения в аэропорту КазаниСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде пенсионерка покалечилась в автобусеСмотреть фотографии
10:35
Семья с 8 детьми участника СВО попросила жилье у волгоградских чиновниковСмотреть фотографии
10:11
Самолет Казань-Волгоград задержали на 7,5 часовСмотреть фотографии
09:40
Парад мускулистых женщин и мужчин прошел в ВолжскомСмотреть фотографии
 