«Динамо-Синара» 14 октября сыграет на выезде со «Звездой» в Суперлиге





Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 14 октября, в очередном туре предварительного этапа женской Суперлиги на выезде сыграют со звенигородской «Звездой». Начало поединка в 19-00 ч. Прямая трансляция матча будет организована на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.



В данный момент ближайшие соперники являются соседями по турнирной таблице. Бело-голубые, находясь на восьмом месте, после шести проведенных встреч имеют одну победу, два ничейных исхода, три поражения и четыре очка в активе. В прошлой игре, которая оказалась первой на новой «Динамо Арене», 3 октября волгоградки уступили со счетом 20:27 одному из главных претендентов на медали чемпионата — «Астраханочке». Лучшим бомбардиром в составе хозяек в тот вечер стала Анастасия Шкитина, забросившая семь мячей.



К слову, одна из ключевых исполнительниц «Синары» в нынешнем сезоне получила заслуженный и долгожданный вызов на ближайший сбор национальной команды России, который пройдет с 20 по 27 октября в Новогорске. В сборную также поедут Екатерина Долматова и капитан «Динамо» Софья Васильева. Но до этого волгоградским гандболисткам предстоит провести еще два матча. После сегодняшнего выездного противостояния команда Евгения Дмитриева 18 октября в 18-30 ч. на «Динамо Арене» примет действующего чемпиона России — столичный ЦСКА.



«Звезда» неудачно начала нынешний чемпионат. Подмосковный коллектив в шести матчах выиграл всего лишь однажды и уступил пять раз. Звенигородский клуб заработал к данному отрезку два очка и идет на девятой позиции. Как раз перед матчем с «Динамо-Синарой» «Звезда» лишилась главного тренера. Михаил Серёгин покинул свой пост 12 октября. Временно исполнять обязанности наставника будет специалист по работе с вратарями Светлана Андрюшина Не исключено, что перемены на тренерском мостике встряхнут звенигородских спортсменок и придадут новых эмоций в игре с бело-голубыми. Но у волгоградской команды есть все шансы сегодня одержать вторую викторию в чемпионате в битве с равным соперником. Очевидно, что болельщики «Синары» заждались победных результатов.



Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото Павла Мирошкина/V102.RU



