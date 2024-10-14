Расследования

Для отвода глаз? В Котово на криминальной дороге произошли новые разрушения

Расследования 14.10.2024 08:11
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14.10.2024 08:11


В городе Котово Волгоградской области на печально известной улице  Дачная, за которую в настоящее время судят бывшего экс-главу городского поселения Сергея Лесниченко, произошли новые разрушения. Как рассказали V102.RU местные жители, некоторые бетонные сооружения, предназначенные для отвода воды с трассы, в буквальном смысле слова развалились.

- Они изначально были построены как-будто не для отвода воды, а для отвода глаз, - иронизируют котовчане. – Все это держалось на честном слове, поэтому немудрено, что все сползло. К тому же кто-то накидал в них бревна и ветки. Но ведь кто-то же должен следить за дорогой или у нее хозяина нет?

Напомним, в Котовском районном суде идет процесс по обвинению в превышении должностных полномочий и служебном подлоге при ремонте улицы Дачная экс-мэра Котово Сергея Лесниченко. В мошенничестве обвиняется и руководитель подрядной организации, которая, освоив около 30 миллионов рублей, в конце 2022 года состряпала дорогу, развалившуюся через 2 месяца после ввода ее в эксплуатацию.

Разразился скандал, итогом которого стало возбуждение уголовного дела. Следователи и прокуратура  выявили завышение объемов выполненных работ на 8 миллионов рублей, а также некачественное проведение ремонта. По данным информагентства, в уголовном деле фигурировали в том числе те самые водоотводы, количество которых оказалось на самом деле меньше, чем предусматривалось проектной документацией. К тому же даже те отводы, которые все-таки сделали, просуществовали недолго.

Весной 2023 года Сергей Лесниченко добровольно ушел в отставку, сейчас он является и.о. главы Моисеевского сельского поселения. Криминальную дорогу в октябре 2023 года переделали, но оказалось, что полностью брак устранить не удалось. Судебные заседания в районном суде по делу Сергея Леснченко несколько раз переносились из-за неявки свидетелей.
Фото Александра Касьянова

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