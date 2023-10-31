В Котово начали переделывать «уголовную» дорогу

Общество 31.10.2023 19:47
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31.10.2023 19:47
В Котово Волгоградской области сегодня, 31 октября, начали переделывать скандальную дорогу на улице Дачная. Как рассказали V102.RU местные жители, на улице работает несколько единиц техники, а дорожники начали снимать фрезой асфальтовое покрытие.
Напомним, в марте этого года в Котово разразился скандал, связанный с улицей Дачная. ГБУ «Волгоградавтодор» в рамках заключенного с администрацией городского поселения в конце 2022 года приступило к капитальному ремонту дороги, стоимость которого составила около 30 миллионов рублей.
Однако сданная в последних числах декабря дорога стала разваливаться буквально через месяц – в асфальтовом покрытии появились ямы, а обочины расползлись.
По материалам прокурорской проверки в марте 2023 года следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В частности, было выявлено завышение объемов выполненных работ, а также некачественное проведение ремонта. В порядок дорогу стали приводить спустя полгода после возбуждения уголовного дела.
Фото читателей V102.RU
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