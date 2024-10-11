Расследования

В Волгограде задержаны члены банды Басаева и Хаттаба, напавшие на десантников в 2000 году

Расследования 11.10.2024 14:42
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11.10.2024 14:42


В Волгоградской области бойцами Росгваридии задержаны члены банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые в феврале 2000 года в Чечне совершили нападение на военнослужащих 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на МВД России.  Кадры  задержания сегодня опубликованы российской полицией. 



В ходе работы по расследованию преступлений прошлых лет сотрудники из ГУ МВД России по СКФО вышли на след подозреваемых в вооруженном нападении на военнослужащих, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Оперативники во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России и следователями ГСУ СК РФ по СКФО задержали троих уроженцев Северного Кавказа. Они подозреваются в вооруженном мятеже, бандитизме и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.  

По ее словам, задержания состоялись в Волгоградской области, а также в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике.

Уже установлено, что задержанные принимали участие в вооруженном нападении на военнослужащих 76-й гвардейской дивизии Воздушно-десантных войск Российской Федерации 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В результате 84 военнослужащих погибли, еще четверо получили тяжелые ранения. 

Следователями ГСУ СК РФ по СКФО расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 279 и 317 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В ФСБ России уточняют, что во взаимодействии с Центром «Э» ГУ МВД России по СКФО и СОБР УФСВНГ России по СКФО задержаны: А. Магамадов, С. Батаев и Р. Чагилов. В Волгоградской области задержание производилось в селе Абганерово Светлоярского района.

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