



Развитие села, подразумевающее модернизацию школ, лечебных учреждений и учреждений культуры, лежит в основе народной программы «Единой России». Как сообщает сайт партии «Единая Россия» финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» и в этом году остается одним из приоритетов партии при рассмотрении федерального бюджета. Об этом заявил врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

– В прошлом году по инициативе «Единой России» финансирование госпрограммы по развитию села было увеличено на 26 миллиардов рублей. Дополнительные средства направили на вовлечение в оборот земель сельхозназначения, развитие экспорта сельхозпродукции, обеспечение села современной техникой и развитие технологий. Бюджетный процесс начался, идут рассмотрения документа в думских комитетах. Наша задача – максимально сохранить финансирование программы, – подчеркнул он.

Одно из определяющих направлений народной программы партии в части развития села – создание и модернизация социальных объектов. Основной акцент, по словам Владимира Якушева, – на сохранении и развитии средних школ. Важное значение имеет и модернизация сельских больниц.

– Что нужно сегодня для развития села? Комфортные условия для жизни и работы. Наша задача – создать на селе эти условия, нарастить потенциал сельских территорий и затормозить отток жителей в города. Поэтому по народной программе партии строятся и капитально ремонтируются больницы, дома культуры, школы. В соответствии с поручением Президента особый акцент мы делаем именно на сельские школы. Из 4,6 тысяч российских школ 66% находятся в сельской местности, – рассказал Якушев.

Так, по информации партии, в 2023 году в России в рамках программы было построено и отремонтировано 271 здание домов культуры. По итогам 2024 года планируется завершить работы ещё на 346 объектах.

В настоящее время возводятся медучреждения, в том числе модульные, строятся библиотеки и многофункциональные культурные центры.

С 2019 года полностью реализовано более 700 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов, в том числе в сельской местности и исторических поселениях.

– За счёт социальной программы догазификации газ подведён в общей сложности до границ почти 1,1 миллионов участков, полностью подключено 660 тысяч домовладений, – сообщил Владимир Якушев.

Помимо этого, развивается инициативное бюджетирование. Этот механизм подразумевает участие жителей в распределении средств местных бюджетов для решения локальных вопросов. По итогам 2023 года, таких проектов подано более 30 тысяч по всей стране.

Магистральное направление «Единой России» – поддержка кадров на селе. По инициативе партии в сельских школах создаются агроклассы. К 2030 году их должно появиться более 18 тысяч.

– Особое внимание уделяем реализации программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Они позволили привлечь на село 65 тысяч медиков и более 5 тысяч педагогов. Со следующего года по поручению Владимира Путина стартует программа «Земский работник культуры». С предложением запустить эту программу выступила наша партия, – отметил врио секретаря Генсовета.

Реализуются и другие меры. В частности, по инициативе партии расширена доступность лекарств на селе за счёт их продажи в медицинских организациях, расположенных в сельских населённых пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки. Идёт работа по обеспечению связью сельских населённых пунктов. Развивается сельский туризм – закон, регулирующий это направление туристической отрасли, инициировала «Единая Россия».

– За 2023 год уровень выполнения положений блока народной программы «Развитие села» составил 90 %. В этом году ожидаем, что наш результат будет ещё выше, – заявил Владимир Якушев.

Он также напомнил, что накануне Дня работника сельского хозяйства в Совете Федерации прошёл «правительственный час» с профильным министром Оксаной Лут, на котором были представлены две важные инициативы по поддержке сельхозпроизводителей.

– Инвестиционные кредиты, которые выдавались с 2015 года, возвращаются до сих пор. В регионах такую поддержку получали знаковые сельскохозяйственные проекты, – сообщил врио секретаря Генсовета «ЕР». – В связи с ростом ключевой ставки и принятием нормативных изменений предложил министерству проанализировать этот блок поддержки, чтобы не допустить банкротства инвесторов. Также считаю важным сохранить поддержку малых форм хозяйствования АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью.

Фото из архива ИА «Высота 102»