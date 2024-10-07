Расследования

В Волгограде задержан пассажир такси, вонзивший нож в водителя

Расследования 07.10.2024 13:20
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07.10.2024 13:20


В Волгограде 61-летний местный житель вонзил нож в грудь водителя такси из-за возникшего в ходе поездки разногласия. Совершивший преступление уже задержан, с ним работают оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области. 

По информации главка полиции, 58-летний водитель такси был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки. О пациенте в полицию незамедлительно сообщили медики. 

Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы управления МВД России по Волгограду. 61-летний мужчина ранее судим, – рассказали в главке. 


В настоящее время экспертам предстоит установить степень тяжести полученных водителем такси травм. От этого зависит квалификация действий преступника. 

Фото: ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области 

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