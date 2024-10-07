В Волгограде задержан пассажир такси, вонзивший нож в водителя





В Волгограде 61-летний местный житель вонзил нож в грудь водителя такси из-за возникшего в ходе поездки разногласия. Совершивший преступление уже задержан, с ним работают оперативники ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации главка полиции, 58-летний водитель такси был доставлен в больницу с проникающим ранением грудной клетки. О пациенте в полицию незамедлительно сообщили медики.

– Подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы управления МВД России по Волгограду. 61-летний мужчина ранее судим, – рассказали в главке.





В настоящее время экспертам предстоит установить степень тяжести полученных водителем такси травм. От этого зависит квалификация действий преступника.

Фото: ИА «Высота 102», ГУ МВД России по Волгоградской области