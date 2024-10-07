Тракторозаводский районный суд Волгограда уже второй раз принимает решение о приостановлении производства по уголовному делу в отношении полицейского, который обвиняется в избиении 14-летнего подростка, сообщает V102.RU.

Напомним, что 14 лет подростку было в августе 2022 года, когда его избили полицейские, приняв за закладчика наркотиков. После нападения сотрудников полиции у подростка диагностировали закрытый перелом носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног, а также кровоподтеки и повреждение глаза. Разобравшись, мальчика отпустили домой.





Нападение произошло средь бела дня в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда. Тогда это происшествие имело большой общественный резонанс. Однако в ходе расследования на скамье подсудимых оказался только один полицейский, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего). Санкция этой статьи предусматривает от 3 до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело было передано в суд в августе 2023 года, но почти сразу обвиняемый исчез. Суд приостановил рассмотрение этого уголовного в связи с отсутствием на тот момент реальной возможности участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Собственный источник V102.RU тогда пояснял, что такое решение было принято в связи с тем, что фигурант ушел на СВО.

Летом этого года производство было снова возобновлено, но заседания постоянно откладывались из-за неявки подсудимого. В итоге суд снова принял решение о приостановке производства по этому уголовному делу.

- Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно, - такое основания для приостановления производства указал суд.

Отметим, что после случившегося нападения полицейских несовершеннолетний наблюдался у психолога. Из-за серьезной психологической травмы подростку рекомендовали хотя бы на время сменить место жительства.