







Тракторозаводский районный суд Волгограда приостановил производство по уголовному делу в отношении полицейского, который обвиняется в избиении 14-летнего подростка, сообщает V102.RU.

Как стало известно информагентству, решение принято на основании того, что в настоящее время отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение полицейского суд знает, но пока не разглашает.

Отметим, что решение о приостановке производства по уголовному делу было принято на предварительном заседании, т.е еще до начала основного разбирательства.

Напомним, что происшествие с избиением 14-летнего волгоградского подростка полицейскими имело большой резонанс. Все произошло средь бела дня 2 августа 2022 года в поселке Селезневка Тракторозаводского района Волгограда. Полицейские избили подростка, приняв его за закладчика наркотиков. В последующем, разобравшись в ситуации, полицейские отпустили мальчика домой. Как ранее рассказала V102.RU мать ребенка, у ее сына после нападения сотрудников полиции диагностировали закрытый перелом носа со смещением, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног, а также кровоподтеки и повреждение глаза.

Однако в итоге по результатам расследования в уголовном деле остался только один полицейский, которому вменяется п.п. «а, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть из квалификации исключен признак совершения преступления группой лиц. Санкция инкриминируемой полицейскому статьи предусматривает от трех до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В отношении двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД, которые принимали участие в жестком задержании несовершеннолетнего, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего).Однако в итоге по результатам расследования в уголовном деле остался только один полицейский, которому вменяется п.п. «а, д» ч. 3 ст. 286 УК РФ, то есть из квалификации исключен признак совершения преступления группой лиц. Санкция инкриминируемой полицейскому статьи предусматривает от трех до десяти лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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