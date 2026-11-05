



В Калмыкии произошло смертельное ДТП с участием двух волгоградских грузовиков. Жуткое столкновение случилось утром 5 ноября на участке подъезда к Элисте федеральной трассы Р-22 в границах Оватинского сельского муниципального образования. После аварии «Газель» полностью выгорела.







- В 4 часа 10 минут на 237-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий», на территории Целинного района, произошло столкновение двух транспортных средств: транспортного средства «ГАЗель» под управлением 24-летнего жителя Волгоградской области и грузового транспортного средства «Скания» под управлением 44-летнего жителя Волгоградской области, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Калмыкии.

Судя по опубликованным кадрам, пожар оставил от отечественного грузовика лишь искорёженный остов. Находившийся внутри водитель погиб. Водитель фуры получил ранения. В настоящее время следователи восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото из архива ИА «Высота 102»