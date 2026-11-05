



В акватории Волги и на острове Сарпинском стартовали инженерно-геологические исследования, которые необходимы для проектирования и последующего строительства моста. Образцы грунта будут отправлены на лабораторные исследования.



По данным облкомдортранса, в рамках геологических изысканий специалисты планируют пробурить около 40 скважин в русле реки для расчётов, проектирования и обоснования конструкций фундаментов опор моста с двумя судоходными пролетами по 150 метров каждый. Работы в акватории проводятся с использованием плавсредств и согласованы с ФБУ «Администрация Волжского бассейна». Окончание разработки проектно-сметной документации запланировано на 2028 год.

Напомним, решение о начале проектирования этого объекта было принято в 2025 году на выездном совещании, в котором участвовали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель компании-инвестора «Лидер» Анатолий Гавриленко.



Отметим, в Волгограде на островной системе Волги планируется построить с нуля круглогодичный туристический кластер, который станет современным центром семейного отдыха, досуга и развития. Создание этого кластера станет новой точкой роста региональной экономики и будет способствовать реализации задач национального проекта «Туризм и гостеприимство». Проект входит в число ключевых инициатив 10-летней программы развития волгоградской агломерации.