В Волгограде футбольных болельщиков развезут по домам электрички

8 ноября футбольных болельщиков после окончания матча «Ротор» - «Ленинградец» на «Волгоград Арене» развезут по домам электрички. Как сообщили в ПривЖД, в этот день назначены дополнительные рейсы пригородных поездов.

Так, электричка № 6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 19:00, с о.п. Мамаев Курган (нижняя платформа) – в 19:07 мск. Прибытие на ст. Шпалопропитка – в 20:13.

Электричка № 6437/6438 из Волгограда в Волжский отправится со ст. Волгоград-1 в 18:34, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 18:40. Прибытие на ст. Волжский - в 19:18.