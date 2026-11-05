В Волгоградской области региональное управление ФСБ совместно с таможней пресекли вывод за рубеж денежных средств одного из предприятий. Руководитель фирмы пытался через счета в Кыргызстане и фиктивный договор прокрутить почти 19 млн рублей.

- Установлено, что с расчетного счета ремонтно-строительной компании, в рамках внешнеэкономического договора на поставку в РФ товара, на расчетный счет нерезидента (Кыргызская Республика) в период с июля по октябрь 2024 года по подложным документам перечислены денежные средства в общей сумме 18 810 000 рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время УФСБ Астраханской таможни возбуждено в отношении женщины и неустановленных лиц уголовное дело по пп. «а, б» ч. 2 ст. 193.1. Фигурантам грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»