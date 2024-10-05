



В Городищенском районе Волгоградской области сотрудники полиции совместно с коллегами из регионального УФСБ провели рейд по контролю за соблюдением иностранцами трудового и миграционного законодательства. Как сообщает V102.RU, в ходе проверки были задержаны свыше 40 человек.

Рейд производился на полях на территории Новонадеждинского сельского поселения, где иностранцы были привлечены в качестве работников.





- По результатам в отношении иностранных граждан возбуждено 27 административных дел, в т.ч. по нарушениям, предусматривающим наказание в виде выдворения за пределы Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

В настоящее время устанавливаются работодатели, незаконно привлекшие иностранцев к трудовой деятельности.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области