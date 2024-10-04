Заместители губернатора Бочарова коллективно сложили полномочия

Заместители губернатора Волгоградской области, работавшие с Андреем Бочаровым до его переизбрания, коллективно и добровольно сложили свои полномочия. Об этом сообщили вечером 4 октября в пресс-службе администрации региона.

– В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Волгоградской области от 27 мая 1998 года № 176-ОД «О государственных должностях Волгоградской области» в связи с истечением срока пребывания в замещаемых должностях заместители губернатора, руководители органов исполнительной власти региона подали заявления о прекращении осуществления своих полномочий, – прокомментировали в обладмине.

Свои посты, таким образом, оставили вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин, первый заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин, первый заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, заместители губернатора Василий Иванов, Олег Николаев, Анна Писемская, Юрий Седов и Геннадий Шевцов.

Отметим, что на данный момент не известно, кто из отправившихся в отставку бывших замов губернатора вернется в свои кабинеты и вернется ли кто-либо вообще. Де-юре Андрей Бочаров имеет право продлить полномочия своим подчиненным. Сроки назначения новых руководителей пока не называются.