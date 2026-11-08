В Волгоградской области ожидаются заморозки до -7 градусов





В ближайшие дни в Волгоградской области заметно похолодает. По данным волгоградского ЦГМС, температура воздуха опустится до -7 градусов, а в ночные и утренние часы местами возможен туман.

8 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днём существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +3 до -2 градусов, при прояснениях опустится до -5. Днём столбики термометров покажут от 0 до +5.

9 ноября обойдётся без существенных осадков, ночью и утром местами сохранится туман. Ветер западный и юго-западный: ночью 4–9 м/с, днём 6–11 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до -4 градусов, при прояснениях – до -6. Днём ожидается от 0 до +5.

10 ноября местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью и утром возможен туман. Ветер западный: ночью 4–9 м/с, днём 6–11 м/с. Ночью температура составит от +4 до -1 градуса, при прояснениях опустится до -2…-7. Днём потеплеет до +1…+6 градусов.