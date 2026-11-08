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Общество

Волгоградка получила ожоги кипятком в элитном ресторане

Общество 08.11.2026 09:26
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08.11.2026 09:26




Романтический вечер в волгоградском ресторане  семейной пары обернулся шокирующими последствиями для молодой девушки. Олеся Аскерова выложила в соцсети видеообращение, в котором подробно рассказала обо всем, что с ней приключилось. 

По словам волгоградки, 4 ноября они с мужем пришли в ресторан «Гойя», чтобы отпраздновать ее день рождения. Так как девушка была в платье с открытой спиной, а посадили их около входа, то через некоторое время Олеся поняла, что немного замерзла. И попросила принести ей горячий чай. 

- Лучше бы я попросила плед, - с грустью вспоминает теперь девушка, так как поллитра горячего напитка оказались  на ее ногах.

Шокированная волгоградка бросилась в туалет, куда прибежала менеджер со средством от ожогов, которое она нанесла на ноги пострадавшей посетительницы. 

- Она взяла мой контакт, предложила вызвать скорую помощь,  но мы сами поехали в больницу. Однако никто с нами не связался, никто не спросил, как себя чувствует посетитель, на которого вылили кипяток, - констатирует Олеся. 

Девушка вынуждена была сама позвонить директору ресторана. И только после этого, как утверждает волгоградка, у них началось общение. 

- Я предложила перейти в мессенджер, чтобы обсудить дальнейшие действия. Мне сообщили, что готовы возместить понесенные расходы, в том числе  на обезболивающие средства и пантенол – это 671 рубль. Еще пообещали сертификат на посещение ресторана на 3 тысячи рублей, - продолжает Олеся. 

Такая «щедрость» потрясла пострадавшую, которая не может спокойно спать из-за ожогов. 

- Кадры видеонаблюдения мне не предоставили, заявили, что проходит проверка. Мне не отвечают уже два дня. Вы знаете, я не потребитель-террорист. Но я считаю, что надо брать ответственность на себя в подобных ситуациях. Я из-за случившегося не вышла на работу, я вообще третий день не могу выйти на улицу. Мне больно принимать душ, я сплю без одеяла, потому что кожа болит от соприкосновения со всем, - со слезами на глазах делится волгоградка. 

Директор ресторана Кристина в разговоре с корреспондентом V102.RU выразила огромное сожаление в связи с произошедшем. 

- Нам очень жаль, что так случилось, это очень неприятный инцидент, тем более, что у девушки был день рождения. Мы относимся к этому крайне серьезно, и  могу заверить, что мы делаем все для урегулирования этой ситуации.  После того, как это случилось, со своей стороны мы сделали все возможное - обработали покраснения, предложили девушке вызвать врача или скорую помощь, но она отказалась и уехала самостоятельно. Несколько часов мы не беспокоили ее, понимая, что ей нужно прийти в себя. Но затем мы наладили диалог. В свою очередь, мы предложили компенсацию, но она ее не устроила. Мы попросили документы о характере повреждений, чтобы иметь более четкое представление о масштабе случившегося, она их прислала только накануне, - рассказала Кристина.

Директор также добавила, что подобный инцидент в ресторане произошел впервые  и стал испытанием и для сотрудников. 

- Мы приносим искренние извинения Олесе,  желаем ей скорейшего выздоровления и надеемся, что нам удастся все уладить! – заверила Кристина. 

Видео Олеси Аскеровой VK.com

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