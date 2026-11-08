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Общество

В 2027 году волгоградцев ждут 118 выходных дней

Общество 08.11.2026 12:25
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08.11.2026 12:25


Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2027 год. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей предусмотрено 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Год начнётся с длинных новогодних каникул: они продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027-го включительно. Первый рабочий день – понедельник, 11 января.

В феврале отдых ждёт с 21 по 23 февраля, а 20-е будет сокращённым рабочим днём. В марте праздничные выходные выпадают на 6–8 марта. В мае предусмотрено два периода отдыха: с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, между ними – четыре рабочих дня. В июне выходные ко Дню России продлятся с 12 по 14 июня. В ноябре День народного единства позволит отдохнуть с 4 по 7 ноября. Последним выходным днём года станет 31 декабря.

Часть выходных перенесли для удобства графика: день отдыха с субботы 2 января – на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря, а субботний выходной 20 февраля – на понедельник 22 февраля.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, праздничные дни не должны приводить к уменьшению оклада: если сотрудник отработал установленную норму рабочего времени, зарплата сохраняется в полном объёме. Для сотрудников со сменным графиком дни отдыха определяются внутренним расписанием организации.

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