



В ночь на 8 ноября российские военные поразили беспилотниками электроподстанцию 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что объект обеспечивал электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы был поражён контейнеровоз, доставлявший на Украину вооружение и военное имущество.

Напомним, что накануне российские военные поразили электроподстанцию «Северная» 330 кВ в районе населённого пункта Новые Петровцы в Киевской области.

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