Второй за неделю труп женщины нашли в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда обнаружили тело неизвестной женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», труп был найден вблизи дома № 1 на ул. Дубовской.

Тело волгоградки обнаружили прохожие. На вид женщине 65-70 лет По предварительным данным, телесных повреждений и признаков насильственной смерти нет.

– По факту смерти проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, – сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Напомним, 6 ноября в Красноармейском районе на ул. Мачтозоводской также было обнаружено тело женщины.