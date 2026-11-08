В Волгограде умер заслуженный тренер РСФСР Михаил Зацеляпин





На 89-м году жизни 6 ноября 2026 года скончался заслуженный тренер РСФСР Михаил Иванович Зацеляпин. Некролог опубликовала СШОР по лёгкой атлетике Волгоградской области.

Михаил Иванович посвятил лёгкой атлетике более полувека. Среди его воспитанников – заслуженные мастера спорта Татьяна Гордеева и Илья Шкуренев, а также мастера спорта международного класса Алексей Сысоев и Евгений Саранцев.

– СШОР по легкой атлетике выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Зацеляпина. Это был не просто великий тренер, но и потрясающий человек, – говорится в сообщении.

Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике»