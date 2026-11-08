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Спорт

Команды «Ротора» и «Ленинградца» вышли на поле «Волгоград Арены»

Спорт 08.11.2026 16:03
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08.11.2026 16:03


На Волгоград Арене в 16-00 8 ноября стартовал матч «Ротора» и «Ленинградца». Это первая домашняя игра волгоградского клуба в этом сезоне. Волгоградцы пришли поддержать футболистов, несмотря на погоду.  

«Ротор», показывая стабильный футбол, идёт на 10-м месте – 20 очков в 16 матчах: 5 побед, 5 ничьих, 6 поражений, разница мячей – 23:18. «Ленинградец» занимает 13-е место, имея 17 очков после 16 игр (4 победы, 5 ничьих, 7 поражений) и разницей мячей 15:26.

Напомним, матч проходит в рамках 17 тура Первой лиги. В турнирной таблице разница между командами – три очка. Это первое официальное противостояние в истории команд. 

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