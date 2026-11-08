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Волевая ничья в Самаре: «Ротор‑М» спас матч, отыгравшись с 0:2

Спорт 08.11.2026 11:53
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08.11.2026 11:53


В 32-м туре Молодёжной лиги «Ротор‑М» добыл ценное очко в Самаре, вырвав ничью в матче, который к перерыву казался проигранным. Уступая 0:2, подопечные Олега Стогова не опустили руки: во втором тайме команда прибавила в движении и давлении, а точку в матче поставил сейв вратаря Олега Лисицына, отразившего пенальти на последних минутах.

Первый тайм прошёл под диктовку хозяев. Высокий прессинг «Крыльев» буквально лишил «Ротор‑М» возможности разыгрывать мяч, а длинные передачи не приносили результата. Уже на 8‑й минуте самарцы открыли счёт: Ирлан Хугаев легко ушёл от Егора Кычанова по правому флангу и прострелил в центр штрафной, где Демид Фарафонов не оставил шансов Олегу Лисицыну – 1:0.

На 38-й минуте преимущество удвоилось. Арбитр Сергей Губанов назначил более чем спорный пенальти за попадание мяча в руку защитнику «Ротора-М» Матвею Сурову. Хугаев с 11-метровой отметки мощно пробил в правый верхний угол. Лисицын угадал направление удара, но не дотянулся до мяча – 2:0. В первой половине встречи высокий прессинг «Крыльев» полностью сковал игру волгоградцев: розыгрыш мяча не клеился, а длинные передачи не приносили результата.

Но во втором тайме подопечные Олега Стогова показали характер. Команда прибавила в движении, агрессивнее заиграла в атаке и стала чаще опережать соперника в ключевых единоборствах. На 57-й минуте Даниил Града через центр вывел на удар Максима Кондратьева, и тот отыграл первый мяч – 2:1.

Несмотря на яростное сопротивление хозяев, волгоградцы наращивали давление. На 83-й минуте после мощного выстрела Кондратьева голкипер «Крыльев» Арсений Осадчий парировал удар, но Александр Клименко оказался первым на добивании, установив окончательный счёт – 2:2.

Развязка наступила на 87-й минуте, когда судья вновь указал на «точку» в штрафной сине-голубых. Хугаев пробил так же мощно и в тот же угол, что и в первом тайме, но Олег Лисицын на этот раз отразил 11-метровый. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 2:2.

Тренер волгоградцев Олег Стогов дал комментарий по прошедшей игре:

– Мы отталкиваемся от своей игры и выходили как обычно, но у нас не сложился первый тайм. После перерыва смогли перестроиться. Благодарен ребятам за то, что добились положительного результата. Для нас это приобретённое очко и мы этому рады.

«Крылья Советов-М» (Самара) – «Ротор-М» (Волгоград) – 2:2 (2:0)

6 ноября, 13:00. Молодёжная футбольная лига (Дивизион Б), 32-й тур.

Самара. Стадион «Металлург». Количество зрителей: 54.

Судьи: Сергей Губанов (Санкт-Петербург), Иван Загрядский (Самара), Максим Замятин (Самара).

«Крылья Советов-М»: Осадчий, Волков, Скоркин, Филиппов, Пелипенко, Фарафонов (Беликов, 61), Савельев, Марулин (Ковальчук, 59), Маликов (Мозговой, 72), Хугаев, Войтенко (Ашкалов, 46).

«Ротор-М»: Лисицын, Петрунькин (Асланян, 46), Кашлев (Слепужников, 46), Кычанов, Суров (Дёмушкин, 46), Амирханян, Литенко (Кондратьев, 46), Локтев, Кадралиев (Клименко, 64), Града, Адельшин (Цымбалов, 77).

Голы: Фарафонов, 8 (1:0). Хугаев, 38 (пенальти, 2:0). Кондратьев, 57 (2:1). Клименко, 83 (2:2).

Незабитый пенальти: Хугаев, 88 (вратарь, 0:0).

Предупреждены: Скоркин, 89 (неспортивное поведение). Ашкалов, 90 (грубая игра) – Амирханян, 48 (грубая игра). Стогов, 67 (неспортивное поведение).

В 33-м туре Молодёжной лиги «Ротор-М» 13 ноября на стадионе «Зенит» сыграет с командой СШ им. Г. Ярцева (Кострома).

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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