Камышанин перевел мошенникам полмиллиона за фейковый электроцикл

51-летний житель города Камышина Волгоградской области стал жертвой интернет-аферистов. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина лишился около полмиллиона рублей.

Мужчина заинтересовался в сети предложением о продаже электроцикла. Связавшись с представителями магазина, он договорился о сделке и перевел на указанные реквизиты более полумиллиона рублей. После получения денег продавцы начали многократно переносить сроки отправки товара, ссылаясь на задержки на складе. Затем покупатель получил трек-номер для отслеживания заказа, но, позвонив в транспортную компанию, выяснил, что электроцикл туда не поступал.

Продавцы пообещали вернуть деньги, но до сих пор этого не сделали. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».