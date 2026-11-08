



На правом берегу реки Царицы, в районе Астраханского моста, возвышается один из самых узнаваемых монументов Волгограда – памятник воинам 10-й дивизии войск НКВД и милиционерам Сталинграда. Фигура воина с поднятым мечом напоминает о сотрудниках внутренних войск, милиции и органов госбезопасности, которые в дни Сталинградской битвы вместе с Красной Армией встали на защиту города.

Роль 10-й дивизии НКВД

10-я стрелковая дивизия войск НКВД под командованием полковника Александра Сараева прибыла в Сталинград в январе 1942 года. Изначально её задачей была охрана важных объектов и поддержание порядка в тылу. Однако летом и осенью 1942 года, когда противник прорвался к окраинам города, части дивизии оказались на переднем крае обороны. В августе–сентябре 1942 года они вступили в ожесточённые бои, сдерживая продвижение немецких войск к Волге. За мужество и стойкость 2 декабря 1942 года дивизия была награждена орденом Ленина, а сотни её военнослужащих удостоены государственных наград.





Милиция в сражающемся городе

Вместе с военнослужащими НКВД в обороне участвовали сотрудники городской и областной милиции. В условиях непрерывных бомбардировок и уличных боёв они обеспечивали общественный порядок, охраняли стратегические объекты, боролись с преступностью и диверсантами. В критические моменты милиционеры вместе с бойцами Красной Армии непосредственно участвовали в боевых действиях. Именно поэтому памятник посвящён сразу нескольким категориям защитников – воинам 10-й дивизии НКВД, сотрудникам милиции и офицерам контрразведки Сталинградского фронта.





Создание монумента

Идея увековечить память погибших возникла вскоре после войны. В 1947 году сотрудники органов госбезопасности и внутренних дел Сталинградской области выступили с инициативой сооружения памятника. Автором архитектурного решения стал Феофилакт Коимшиди, над скульптурной частью работали М. К. Аникушин, Г. В. Косов и В. Г. Стамов. Торжественное открытие состоялось 28 декабря 1947 года. Монумент стал одним из первых крупных мемориалов послевоенного Сталинграда.





Воин с поднятым мечом

На высоком пилоне (около 17 метров) установлена бронзовая фигура воина с обнажённым мечом в правой руке. Высота скульптуры вместе с мечом достигает примерно 5,8 метра. Она была отлита на ленинградском заводе «Монументскульптура». Воин обращён в сторону Волги – той самой реки, к которой в 1942 году стремились прорваться немецкие войска. Поднятый меч символизирует готовность защищать Родину, город и его жителей.

На мемориальной доске указано, что монумент посвящён чекистам, офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и офицерам 10-й дивизии войск НКВД и работникам милиции, погибшим при защите города от немецко-фашистских захватчиков.





Связь поколений

Со временем вокруг памятника сформировалась площадь Чекистов, а сам монумент стал объектом культурного наследия федерального значения. Здесь проходят памятные мероприятия, возложения цветов, встречи ветеранов и сотрудников правоохранительных органов. Образ воина с поднятым мечом – это собирательный образ защитника Сталинграда, для которого служебный долг, мужество и верность Отечеству оказались выше собственной жизни. Память о подвиге сталинградской милиции и воинов 10-й дивизии НКВД имеет не только историческое, но и воспитательное значение для новых поколений сотрудников органов внутренних дел.



По материалам ГУ МВД России по Волгоградской области