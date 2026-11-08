



Сразу два серьёзных старта по рукопашному бою завершились в Рязани 6 ноября: Первенство России среди школьников и Кубок России среди взрослых. Турниры, приуроченные ко Дню народного единства (4 ноября), стали не просто соревновательной площадкой, а настоящим отборочным этапом для будущих международных стартов.

В этих турнирах решалось не только, кто поднимется на пьедестал, но и кто получит право представлять страну на международной арене. Победители и призёры Кубка России завоевали путёвки в национальную сборную для участия в международных турнирах. А призёры первенства отобрались на следующие всероссийские соревнования, которые пройдут в феврале и марте 2027 года в Ставрополе и Хабаровске.





Среди юных атлетов особенно ярко выступили представители нашей команды. Золото первенства завоевали Илья Исаков и Тарон Оганесян. Серебряные медали взяли Ева Березина и Прохор Хилюк. Бронзовыми призёрами стали Никита Горохов, Илья Багаутдинов и Арсений Колесников.

У взрослых спортсменов золотые медали Кубка России достались Елене Киреевой и Кириллу Шаповалову.





За каждым из этих результатов стоит ежедневная работа. Подготовка спортсменов – заслуга тренеров Артёма Унаняна и Александра Гороховича. Их опыт и методичность помогли ребятам не просто показать хороший результат, а пройти отбор на важные старты и сделать уверенный шаг к большим целям.

Такие турниры – это не только про медали. Это про характер, дисциплину и умение держать удар -- качества, которые пригодятся и вне ринга. Рязань в эти дни стала местом, где этот характер проявился в полной мере.

Александр Веселовский

Фото: «Динамо» Волгоград