



С начала года Волгоградский учебно-курсовой комбинат (ВУКК) подготовил 4,1 тыс. специалистов сферы жилищно-коммунального хозяйства. В 2026 году образовательный центр отмечает 80-летие и остаётся опорным учебным заведением по подготовке кадров для коммунального, строительного и транспортного комплексов региона.

По информации комитета ЖКХ Волгоградской области, ВУКК реализует порядка 240 программ профпереобучения, допобразования и повышения квалификации, а также подготовку и переподготовку по рабочим профессиям. 45 программ доступны дистанционно, 10 новых введены в 2026 году. Срок обучения составляет от 16 до 496 часов в зависимости от программы. По завершении слушатели получают документы государственного образца.

Комбинат сотрудничает с региональными ссузами: действует пятилетнее соглашение с Волгоградским строительным техникумом. По результатам производственной практики на предприятиях ЖКХ студентам предлагают варианты трудоустройства.

ВУКК был основан в 1946 году как Сталинградский филиал института технического обучения Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Его основной целью была подготовка кадров для восстановления послевоенного города. Сегодня в комбинате проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации рабочие, специалисты и руководители волгоградских предприятий. Среди специальностей – электромонтёры, сварщики, машинисты кранов и дорожных машин, специалисты по охране труда, противопожарной профилактике, безопасности дорожного движения, контролёры автотранспортных средств и другие.

Напомним, совершенствование системы среднего профессионального образования в Волгоградской области – в числе задач, обозначенных губернатором Андреем Бочаровым. В ходе рабочей поездки глава региона обозначил сроки открытия современного кампуса на базе Волгоградского технического колледжа. В регионе реализуются мероприятия проекта «Профессионалитет», совершенствуется материально-техническая база учебных заведений, открываются новые практические площадки, обновляются лаборатории и учебные корпуса.